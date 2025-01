Vali Çalgan, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının insanların haberleşme hürriyeti, haber alma hakkı gibi anayasal haklarını doğrudan ilgilendiren, çok önemli bir mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Gazetecilerin aynı zamanda bugünün gelişmelerini tarihe not düştüğünü belirten Vali Çalgan, “Bunun en canlı örneğini kısa zaman önce yaşadığımız depremlerle gördük. Bölgede daha önce bu şiddetle deprem yaşanıp yaşanmadığı araştırılırken önce yerel gazetelere bakıldı. Bir kısmını ben de gördüm. Dolayısıyla bugün çok önemli olmayan, rutinden görülen bir hadise, 500 sene sonra tarihi belge, vesika haline gelebiliyor. O manada doğru haberler, tespitler, sadece bugünün insanlarını haber alma hakkına hizmet etmekle kalmaz, gelecekteki insanlara da birer miras olarak kalabilir” dedi.

Gazeteciliğin diğer meslekler gibi risklere ve sıkıntılara sahip olduğunu, istismara açık alanların olduğunu vurgulayan Ali Çalgan, “Hangi işe bakarsanız bakın, istismar etmek mümkün olabilir. Bir pilot 300 yolcunun kaderiyle oynayabilir. Bir hemşire narkozun ayarını biraz kaçırsa hasta masadan kalkamayabilir. Bugüne ve yarına not düşmek bu manada çok önemli” diye konuştu.

Gazeteciliğin bir yönüyle de sosyal sorumluluk işi olduğunun altını çizen Vali Çalgan, “Bilgilendirme, haber verme, haberleşme, toplumu yönlendirme, kamuoyunun oluşmasında son derce etkili olan bir iş yapıyorsunuz. Tüm mesleklerde olduğu gibi mesleki etik kuralları içinde gerçekleşmesi lazım. Bu olduğunda işimizi iyi yapmış, topluma hizmet etmiş oluruz ve her zaman çok büyük sevgi, saygı görürüz. Gelişmiş toplumlarda yasama, yürütme, yargı erklerinin yanında medya da bir kuvvet olarak tartışılıyor. Toplumu yönlendirmede, yönetmede çok önemeli bir güç olarak görülüyor” şeklinde konuştu.

Vali Çalgan, kamu olarak, basında yer alan haberler üzerine çok kez harekete geçtiklerini, bu anlamda gazetecilerin birçok hayırlı işe vesile olduğunu kaydetti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Ali Çalgan, şunları söyledi: “Övgü ve abartılarda itidalden çok ayrılmamak lazım. 22 sene teftiş kurulunda çalıştım. Biz bir gerçeğin şu anki halini biliyoruz. Ona göre değerlendirme yapıyoruz. Bizim gördüğümüz kadarıyla doğru olabilir ama 50 sene sonra bunu nasıl şekilleneceği şimdiden öngörülemez. Hem övgülerde hem yergilerde muktedir olmakta, orta yolda bulunmakta fayda var. İnşallah bu anlayışla birbirimize, başta meslektaşlar olarak sizlerin birbirine olan iyi ilişkileri, hepimizin işleri daha büyük kapasiteyle, yapmasına neden olacak”

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de 10 Ocak'ın Çalışan Gazeteciler Günü'nün yanı sıra aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu hatırlatarak, Vali Çalgan'ın gününü kutladı.

