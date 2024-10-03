Çorum’da yeni göreve başlayan Vali Ali Çalgan’a yönelik hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda ilimizde faaliyetlerini sürdüren şehit aileleri ve gazi dernekleri Vali Çalgan’ı kutladı.

İlk olarak, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Adem Mert ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Çalgan’ı ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler.

Ziyarette, şehit ailelerinin ve vazife malullerinin ihtiyaçları ve talepleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Adem Mert, Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını vurguladı.



Aynı gün içinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Çalgan’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Galip Deniz, şehit dul ve yetimlerinin hakları konusunda işbirliği yapma isteğini dile getirdi.

Son olarak, Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül de Vali Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Gül, gazilerin taleplerini aktarıp, Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Ali Çalgan, kendisine yapılan bu nazik ziyaretler için teşekkür ederek, şehit aileleri ve gazilerle sürekli irtibat halinde olacaklarını belirtti. Vali Çalgan, Çorum’un sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.