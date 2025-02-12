Amasya’ya giden Vali Çalgan ilk olarak geçtiğimiz haftalarda kendisini ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan’a iadeyi nezakette bulundu. Nezaket ziyareti sırasında Vali Çalgan ve Vali Bakan, iki kent arasındaki işbirliği çalışmaları ve gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Vali Ali Çalgan, ayrıca Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürü iken Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak atanan Niyazi Kızılırmak’ı da ziyaret ederek kutladı. Vali Çalgan, Kızılırmak’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Amasya’daki çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.

Vali Ali Çalgan, Amasya’da son ziyaretini ise Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer’e yaptı. Bölge Müdürü Özer’e iadeyi ziyaretinde kurumun Çorum’da yürüttüğü projeler hakkında da istişarede bulunuldu.

Editör: SELDA FINDIK