Olay, Manisa'nın Salihli ilçesinde Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ş. (55) evinin arka bahçesinde balkonun alt kısmında bulunan yavru kedileri fırça sapı ile vurarak vahşice öldürdü.

Yaşanan vahşeti cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, eve gelip yavru kedileri vahşice öldüren şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.Ş'nin emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Editör: İHA AJANS