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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Haziran ayında yayınlanan kararla, Amasya Valisi Sungurlulu hemşehrimiz Mustafa Masatlı Hatay Valiliği'ne atanmıştı.

Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinde en fazla zarar gören Hatay’ın tekrar inşasında önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Depremin ardından bir süre bölgede görev yaparak Amasya’ya dönen ve daha sonra kararname ile Hatay’a atanan Vali Masatlı, bölgenin yeniden inşası için yoğun çaba gösteriyor.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da Hatay’da görev yapan Vali Masatlı’yı ziyaret ederek hem yeni görevinden dolayı kutladı, hem de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Masatlı da Milletvekili Kayrıcı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.