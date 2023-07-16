Vahit Benderli’nin cenaze namazına, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ak Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere, iş dünyasından ve yakınlarından seçkin bir cemaat katıldı.

Çorum'un ilk belediye başkanlarından Benderlizade Mehmet Efendi'nin torunu, ticaret insanı Ahmet Benderli'nin oğlu, Türkan Benderli'nin eşi, Aylin Esendal ile Evrim Benderli'nin babaları, Prof.Dr.Ömer Memduh Esendal'ın kayınpederi, Sarp Terlemez ile Doruk Esendal'ın dedeleri, Leyla Tombuş’un ağabeyi, Uğur Tombuş’un kayınbiraderi, Erdinç ve Ertuğ Tombuş’un dayıları olan Vahit Benderli, İsmet İnönü’nün Anamuhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı olduğu 1950’li yıllarda CHP Çorum İl Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Benderli'nin damadı Prof.Dr.Ömer Memduh Esendal, Atatürk döneminin ünlü siyasetçi, büyükelçi ve öykü yazarlarından, CHP’nin eski Genel Sekreterlerinden, 4 dönem milletvekilliği yapmış Memduh Şevket Esendal'ın torunu.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.