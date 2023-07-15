Çorum'un ilk belediye başkanlarından Benderlizade Mehmet Efendi'nin torunu, ticaret insanı Ahmet Benderli'nin oğlu, Türkan Benderli'nin eşi, Aylin Esendal ile Evrim Benderli'nin babaları, Prof.Dr.Ömer Memduh Esendal'ın kayınpederi, Sarp Terlemez ile Doruk Esendal'ın dedeleri, Leyla Tombuş’un ağabeyi, Uğur Tombuş’un kayınbiraderi, Erdinç ve Ertuğ Tombuş’un dayıları olan Vahit Benderli'nin cenazesi bugün Akşemsettin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

Benderli'nin damadı Prof.Dr.Ömer Memduh Esendal, Atatürk döneminin ünlü siyasetçi, büyükelçi ve öykü yazarlarından, yine o dönemin CHP Genel Sekreterlerinden, 4 dönem milletvekili Memduh Şevket Esendal'ın torunu.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.