Kalp yetmezliği nedeniyle uzun süredir rahatsız olan ve son iki yıldır rahatsızlıkları ilerleyen Vahap Nalçacı, durumunun ağırlaşması üzerine önce Şehir Hastanesi’ne, oradan da Özel Natomed Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada, tüm çabalara rağmen bu sabah hayata veda etti.

1970-76 yılları arasında Çorum Çimento Fabrikası’nda Ticaret Müdürü olarak görev yapan Vahap Nalçacı, özelleştirme sonrası 1993-98 yılları arasında bu kez Yibitaş-Lafarge Çorum Çimento Fabrikası’nın Genel Müdürlüğü’nü yapmıştı.

Nazan Nalçacı’nın eşi, Cüneyt Nalçacı ile Ece Yılmaztürk’ün babaları olan Vahap Nalçacı’nın cenazesi, yarın memleketi Malatya’da, Orduzu Aile Kabristanı’na defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.