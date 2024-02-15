Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yeni dönem projelerini 2 Mart’ta kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu. Başkan Aşgın “Şehrimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Umut Radyo’da “Çorum Güncesi” programına konuk olan Aşgın, program sunucusu Meltem Çınar ve Çorum Haber Gazetesi Başyazarı Mehmet Yolyapar’ın sorularına cevap verdi. Başkan Aşgın programda yeni döneme ilişkin de ipuçları verdi.

Beş yıl önce göreve gelirken söz verdikleri ve 5 yıllık stratejik plan dahilinde yatırım gündemine aldıkları projelerin yüzde 92’sinin tamamladıklarını belirten Başkan Aşgın, bundan büyük onur duyduğunu, ayrıca tamamlamak üzere oldukları projelerin de bulunduğunu ifade etti.

“Ali olma” vaadini de hatırlatan Aşgın, hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmadığını vurgulayarak, “Yatırım ve hizmet noktasında, hatamız olur, az yaptığımız - çok yaptığımız olur, ama en büyük vaadimiz adaletli olmaktı. Rabbime hamd ediyorum ki mümkün olduğunca tüm mahallelerimize eşit ve adil hizmet götürme vadimizi, idealimizi gerçekleştirdik.” diye konuştu.