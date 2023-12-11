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Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin ve bazı oda üyesi esnafların da hazır bulunduğu ziyarette konuşan AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül, esnaf ve sanatkârları önemsediğini ve bugüne kadar esnaftan ne talep geldiyse geri çevirmediğini söyledi.

Uzun yıllardır görev yaptığı Çevre ve Şehircilik Bakan Müşavirliği görevi süresince Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorunlarını çözmeye çalıştığını vurgulayan Zeki Gül, “Ülkemize katma değer kazandıran ve ekonomik yönden büyümemize vesile olan esnaflarımız bizim başımızın tacıdır” dedi.

Şimdi de Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu ve Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorumlu esnaf ve sanatkarlara belediye çatısı altında daha çok hizmet etmek istediğini aktaran Zeki Gül, “Allah nasip eder Belediye Başkanı olursam eğer, esnaf ve sanatkarlarımızın tüm sorunlarını, istek ve taleplerini yerine getirmek, onların daha iyi koşullarda müşterilerine hizmet etmelerini sağlayacak daha modern iş yerlerine kavuşmaları için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim” diye konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Necmettin Uzun ise, esnafa gösterdiği yakın ilgi ve alakasından dolayı Zeki Gül’e teşekkür etti.

Ne zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığına işi düştüyse Bakan Müşaviri Gül’ün kendileri ile yakından ilgilendiğini ve sorunların çözümü için çaba sarf ettiğini anlatan Necmettin Uzun, şimdi de esnafın daha uygun koşullarda iş yeri sahibi olmaları için yeni bir kooperatif kurduklarını ve bu kooperatifin yer sorununu Zeki Gül’ün çözdüğünü ifade ederek, Gül’e kooperatif üyeleri adına teşekkür plaketi sundu.

Zeki Gül daha sonra ÇESOB’u ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür ile bir süre görüştü.