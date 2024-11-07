Altının geleceğini merak edenler, fiyatların düşüp düşmeyeceğini ve alım fırsatlarının olup olmadığını sorguluyor. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TGRT Haber’de değerlendirmelerde bulunan Memiş, şu anda gram altının fiyatının 3.100 TL civarına gerilediğine dikkat çekerek, "Alım için fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir" dedi.

"DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL"

Memiş, altındaki düşüşlerin uzun vadede kalıcı olmayacağını vurgulayarak, " Gram altın geçtiğimiz hafta 3.190 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak şu an 3.100 TL'nin altına indi. Bu düşüşler kalıcı değil, kısa vadeli bir hareket" şeklinde konuştu.

PİYASA DİNAMİKLERİ VE DOLAR ETKİSİ

Memiş, altın fiyatlarındaki değişimleri sadece ABD seçimlerinin sonuçlarıyla ilişkilendirmedi. Altının yanı sıra gümüş ve Bitcoin gibi değerli metallerin de son dönemde değer kaybettiğini belirten Memiş, "Güçlü bir dolar isteyen Trump var karşımızda. ABD’de faiz indirimi ve önemli değişiklikler bekleniyor. Tüm bu etkenler, piyasadaki değer kaybına yol açtı" dedi.