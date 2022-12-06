“Beyin temelli öğrenme yöntemleri” konulu seminerde coşkulu ve eğlenceli sunumuyla büyük alkış toplayan Bonus Hoca, salona sığmayan kalabalık ve ilgili bir izleyici topluluğuna hitap etti.

Seminer sonunda Uzman Yeni Nesil Eğitim Kurumları Kurucusu Erhan Akar, Beledioğlu’na teşekkür ederek çiçek verdi. Erhan Akar, Çorum’u ve Çorum’un gençlerini güzel günlerin beklediğini de ifade etti. Kurum Müdürü Şeref Aktaş ise, eşsiz bilgiler edinmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Koordinatörü Fatma Erik Çetinkaya.

(Haber Merkezi)

