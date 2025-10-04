Önceki Çorum’un Valileri; emekli Danıştay üyeleri Atıl Üzelgün ve eşi Zeren Üzgelgün ile Hüseyin Poroy ve eşi Ayla Poroy, Baktat Şirketler Grubu Kurucusu Halil Baklan’ın eşi Miyase Baklan’ın vefatı nedeniyle, Baklan Ailesi’ne başsağlığı dileklerini ÇORUM HABER aracılığı ile ilettiler.

Üzelgün ve Poroy çiftleri, Çorum’da görev yaptıkları süre zarfında Baklan Ailesi’yle yakın dostluk ilişkileri içinde olduklarını belirterek, Halil Baklan ile ailesine sabır ve başsağlığı, yakından tanıdıkları Miyase Baklan’a da Allah’tan rahmet dilediler.