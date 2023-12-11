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"Bu pankartı asanlar, Valiliğin, Emniyet’in, Milli Eğitim’in bilmediği bir tehlikeden mi haberdarlar?” sorusunu yönelten Kenan Sırma, “Elbette ki kumar ve uyuşturucu ile toplumsal olarak mücadele etme gerekliliği açıktır. Ancak bu mücadelenin vatandaşları şüpheye düşürecek, kaygı düzeylerini artıracak ve bu olumsuz davranışlar konusunda merak uyandırıp, reklam yapılarak yapılamayacağı da bir o kadar açıktır.” dedi.

Okul duvarlarının, önüne gelenin arzularını afişe edeceği alanlar olmadığını, eğitim emekçilerinin ve konuyla ilgili kurum ve kuruluşların zan altında bırakılamayacağını ifade eden Eğitim-Sen Başkanı Sırma, “Uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklara karşı mücadelenin, AMATEM, Rehberlik Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü gibi kurumların birlikte organize edeceği bilimsel bir yöntemin işletilmesiyle daha doğru bir noktaya gidebileceğinin altını çizmek istiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.