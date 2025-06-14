Merhum Necip ve Saime Baysal'ın kızı, merhum Orhan Uysal'ın eşi, Prof. Dr. Hilmi Uysal, bilgisayar mühendisi Hakan Uysal ve metalurji mühendisi Oktay Uysal'ın annesi, Eczacı Sedat Uysal, Semra Hiçyorulmaz ve Suphi Uysal'ın yengesi, Dr. Mustafa ve Dr. Sibel Berker'in teyzesi Kız Meslek Enstitüsü mezunu Eser Uysal’ın cenazesi Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK