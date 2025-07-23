Kahramanmaraş'ta bir hasta, idrar şikâyetiyle başvurduğu hastanede yapılan muayene sonucu testisinde 20 santimetrelik tümörle karşılaştı. Tümör, yapılan ameliyat ile hastadan alındı.

"HASTA ŞİKÂYETİNİ GİZLEMİŞ, KİTLE KARNA YAYILMIŞTI"

Dr. Yeter, hastanın yaklaşık 6 aydır testisindeki kitleyi fark ettiğini ancak durumu gizlediğini belirterek, "Bize geldiğinde sadece idrar şikâyeti vardı. Genel muayene yaptığımızda sol testiste yaklaşık 20 santimetreye ulaşan bir kitle fark ettik. Bu kitlenin karın boşluğuna ve diğer organlara yayılmış olduğu da yapılan tetkiklerde ortaya çıktı" dedi.

"KENDİNİZİ MUAYENE EDİN, ÇEKİNMEDEN HEKİME BAŞVURUN"

Hastanın daha önce farklı sağlık merkezlerine gittiğini ancak şikâyetini açıkça dile getirmediğini aktaran Dr. Yeter, "Erken dönemde yapılacak basit bir muayene bu süreci çok daha kolay hale getirebilirdi. Ne yazık ki, hastamız ancak hastalık yaygınlaştıktan sonra detaylı değerlendirmeye alınabildi" dedii

Erkeklerde testis tümörlerinin genellikle ağrısız kitle şeklinde ortaya çıktığını ve fark edilmesinin zor olmadığını vurgulayan Dr. Yeter, "Aynı meme kanserlerinde olduğu gibi erkekler de kendilerini periyodik olarak muayene etmeli. Şüpheli bir kitle fark edildiğinde, utanmadan ve ertelemeden mutlaka bir hekime başvurulmalı. Ayrıca klinisyen meslektaşlarımız da genel fizik muayeneyi atlamamalı. Birçok hastalık, sadece dikkatli bir muayene ile erkenden fark edilebilir. Bu sayede hem teşhis süreci hızlanır hem de tedavi daha kolay hale gelir" dedi.

Ameliyatla çıkarılan tümörün patolojik incelemeye gönderildiğini aktaran Dr. Yeter, sonucun ardından hastaya uygun onkolojik tedavinin başlanacağını sözlerine ekledi.