Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz’la yollarını ayırırken, yeni teknik direktör büyük ölçüde belli oldu.

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak bir türlü istediği sonuçlara alamayan Şanlıurfaspor’da, Ekim ayında göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz da kötü gidişe çare olamadı. Yeşil-sarılı takım, en son deplasmanda Erzurumspor’a 2-0 yenilerek düşme hattına girerken, bir süredir eleştirilerin odak noktasında yer alan İrfan Buz’la yollar ayrıldı.

Şanlıurfaspor yönetiminin, İrfan Buz’dan boşalan teknik direktörlük görevi için daha önce de kulüpte görev yapan Cihat Arslan’la anlaştığı belirtildi.

Şanlıurfaspor, 56 yaşındaki İrfan Buz nezaretinde çıktığı 14 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 yenilgi aldı ve 10 puan toplayabildi.