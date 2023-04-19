MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Ali Beyaz, önceki dönem il başkan yardımcılarından Orhan Özyol ve Milletvekili Aday Adayı Abdullah Dalyan ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, ilk olarak 3F Tekstil Fabrikası’na gitti.

Fabrika Sahibi Fatih Ergün ile görüşen Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, üretimleri hakkında bilgiler aldı. Kayrıcı, ardından da fabrika içerisini gezerek, hem üretilen ürünleri yakından gördü, hem de çalışanlarla görüştü.

Daha sonra Yalçın Hidrolik Fabrikası’na geçen Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, fabrika sahibi Alaaddin Yalçın’dan üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Kayrıcı, hem sektörün, hem de ekonominin genel durumu hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Era Özel Civata Fabrikası sahibi Oğuz Katipoğlu’nu da ziyaret eden Kayrıcı, üretilen ürünler ve piyasası hakkında bilgiler aldı.

Çorum’un müteşebbis ruha sahip insanlarının üretimin her alanında var olduğunu kaydeden MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, ziyaret ettiği 3 farklı alanda üretim yapan fabrikada hem ülke ekonomisine, hem Çorum ekonomisine ve özellikle de istihdama çok büyük katkılar sağlandığının altını çizdi.

Yatırımcıların sürekli yeni yatırımlara yöneldiklerini, Çorum sanayisinin de bu şekilde geliştiğini kaydeden Kayrıcı, KOBİ’lerin ülke ekonomisinin kılcal damarlarını oluşturduğunu dile getirdi.

Fabrika sahiplerini tebrik eden ve başarılar dileyen Vahit Kayrıcı, Çorum için önemli olan sanayi kuruluşlarının hem üretim kapasitesi bakımından, hem de sayılarının çoğalması bakımından daha da gelişip büyümesi için merkezi hükümetten gereken desteği alması konusunda var gücüyle çalışacağını dile getirdi.

Kayrıcı, insanlığın hayrına çalışan, ülke ekonomisine katkı sağlayan, insanların evine ekmek götürmelerine vesile olan üreticilere ve iş imkanı sağlayanlara destek olmayı bir görev saydığını da söylerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)