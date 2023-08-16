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TRT Spor’da, Cüneyt Ersan’ın sunumuyla, canlı olarak ekranlara gelen, Spor Yazarı Hayri Ülgen ve Teknik Direktör Yücel İldiz’in de konuk olduğu “Hedef Süper Lig” isimli spor programında, 1.Lig’de ilk kez mücadele etmesine rağmen, ilk maçında Tuzlaspor’u deplasmanda 3-0 yenen Çorum FK’dan övgüyle bahsedildi. Tuzlaspor maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Thomas’a da ayrı bir paragraf açıldı.

Ünlü Spor Yorumcusu Hayri Ülgen, Çorum FK’nın geçen sezonki şampiyon yapıyı bozmayarak yola devam etmesinin çok doğru bir strateji olduğuna dikkat çekerken, Çorum FK’nın şampiyonluk adaylarından olduğunu, en azından Play-Off oynayacağına inandığını söyledi. Ülgen, “Çorum FK’yı çok beğendim, çok takdir ediyorum. Geçen yıl Pendikspor’la Bodrumspor ne yaptı? 2.Lig’den geldiler, kadrolarını bozmadılar ve 5-6 tane takviye ile ikisi de final oynadılar. Bun bunun aynı eserini bu sezon Çorum FK’da gördüm, Tuzlaspor maçında gördüm. Müthiş bir arkadaşlık var. Birbirlerini tamamlayıcı oyuncular var. Tuzlaspor takımı da kötü değil, onu da söyleyeyim. İyi bir golcü ile iyi neticeler alabilecek bir takım. Ama Çorum’da şunu gördüm; Geçen seneden gelen o arkadaşlık, o yapılanma ve hoca değişikliği yapılmaması, aynı yönetimle devam edilmesi ile şampiyonluk için iddialı olacağını ve en az play-off oynayacağını düşünüyorum. Attığı gollere bakıyorum, Thomas’ı da çok takdir ediyorum. Çünkü attığı gollerin yanında rakip takımı da dağıtıyor, asist de yapıyor” şeklinde konuştu.

Programın moderatörü Cüneyt Ersan da Hayri Ülgen’in Thomas’la ilgili söylediklerinden sonra, “Thomas’ı Tuzlaspor’un kadrosuna koyun, aynı şekilde kaç gol atardı bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü Teknik Direktör Yücel İldiz de, konuşmasına “Thomas’ı alıp Tuzlaspor’a koyarsak, maç değişir miydi? demek istediniz galiba, evet değişebilirdi” sözleriyle başladı. İldiz, Çorum FK ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Alt ligden gelen takımlar motivelerini koruyorlar. Ciddi takviyeler aldıkları zaman da bir üst lige başlarken daha ciddi motivasyonla başlıyorlar. Daha çok tırmalıyorlar, daha çok agresif oynamaya çalışıyorlar. O ligdeki varlıklarını ispat etmek adına çok daha fazla mücadele ediyorlar.

Maçta şunu gördük; Tuzlaspor birinci penaltı golünden sonra oyundan düştü. Top oynuyorlar ama gardları düştü. Ama bu şekilde devam etmemeleri lazım. Çorum FK’yı tebrik ederim” şeklinde konuştu.