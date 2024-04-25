Ünlü ressam, sanat eğitimcisi Yılmaz Helvacı, Çorum’a özgü eserlerinin yer aldığı serginin Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde açılışından sonra, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ziyaret etti.

Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş ve atölye öğrencilerine yaklaşık iki saatini ayıran Yılmaz Helvacı, ustası olduğu eşsiz sulu boya tekniğine yönelik canlı performans gerçekleştirdi.

İl Kültür Müdürlüğü tarafından Çorum’a davet edilen Yılmaz Helvacı, birçok tarihi yapı ve yerli; zaman zaman gerçekçi, zaman zaman dışavurumcu, zaman zaman ise çağdaş bir bakış açısıyla resimlemişti.