Kapalı gişe gösterim alan oyun, tiyatroseverlerin yoğun beğenisini topladı. Devlet Tiyatrosu Salonu’nda izleyici ile buluşan oyunun sonunda etkinliğin düzenlenmesine destek olan Sinem Sarı, iş insanları Yunus Emre İlhan, Fatih Çiçek, Avukat Arda Afat ve Kenan Gözübüyük'e etkinlik organizatörü Mücahid Bilgen tarafından sahnede teşekkür plaketi sunuldu.

İmalathane Sanat organizatörü Mücahit Bilgen, Çorum’u etkinlik şehrine çevireceklerini, her ay ünlü tiyatro oyunları, eğitim seminerleri ve konserler düzenleyeceklerini bildirdi.

Çorumlu sanatseverlerin ilgisinden memnun kaldıklarını ifade eden organizatör ve oyuncular teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

