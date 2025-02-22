Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan denetimler devam ediyorken yayınlanan yeni denetim sonuçlarına göre taklit ve tağşiş listesine ünlü markalarda eklendi.

Tüm market raflarında yer alan Arifoğlu Baharat Tarım ve Orman Bakanlığı radarına takılan markalar arasına dahil oldu.

“Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler” listesine adını yazdıran ünlü arkanın kekiklerinde çıkanlar şaşkına çevirdi. Bakın pek çok kişinin baharat alırken ilk tercihleri arasında yer alan ünlü markanın kekiklerinden ne çıktı…

YABANCI MADDE TESPİT EDİLDİ!

Bakanlık tarafından yayınlanan yeni listede ünlü baharat markaları arasında yer alan Bağdat Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yedi farklı kekik ürününde “yabancı madde tespiti” nedeniyle listeye eklendi.

Kekik diye satılan ürünlerde ise hangi yabancı maddelerin olduğu açıklanmadı.