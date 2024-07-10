Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet üniversitelerindeki 2'inci öğretim programlarının kapatıldığını açıklayan Özvar, şunları kaydetti: "Bir taraftan istihdam odaklı yeni programlarla üniversitelerimize ilave kontenjanlar verilirken diğer taraftan da mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak düşürülme yoluna gidilmiştir. 

Bakan Ersoy, Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hititler'in başkentinde Bakan Ersoy, Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hititler'in başkentinde

Kaynak: Habertürk