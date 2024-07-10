Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet üniversitelerindeki 2'inci öğretim programlarının kapatıldığını açıklayan Özvar, şunları kaydetti: "Bir taraftan istihdam odaklı yeni programlarla üniversitelerimize ilave kontenjanlar verilirken diğer taraftan da mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak düşürülme yoluna gidilmiştir.