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Öğrencilerin kariyer planlamalarında yeni uygulamaları hayat geçiren Hitit Üniversitesi’nde, lisans öğrencileri için pedagojik formasyon eğitimlerinin başladığı belirtildi.

HİTÜ bünyesinde bulunan 6 fakültedeki lisans öğrencileri için 2022-2023 öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğretmenlik formasyon eğitimi verildiği vurgulanırken, “Kariyer planlamasında önemli bir avantaj olarak görülen formasyon eğitimi, öğrencilerin lisans eğitimlerine devam ederken tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Eğitimi alan öğrencilerin ise diplomalarında “formasyon eğitimi almıştır” ifadesi yer alacak” denildi.

Formasyon eğitiminin öğrenim görülen bölüm itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun kararına uygun şekilde ders verilebilecek fakülte ve bölümlerdeki öğrencilere sunulduğu açıklanırken, belirlenen fakülte ve bölümler ise şu şekilde açıklandı: “FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ: Matematik, Arkeoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ: Finans ve Bankacılık, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik İLAHİYAT FAKÜLTESİ: SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ: Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ: Müzik, Resim SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ: Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği”