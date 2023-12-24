TSO Başkanı Başaranhıncal, TOBB öncülüğünde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu (KGK) Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, İl Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Başkanı Mehmet Fatih Altan, KGK Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu ve GGK Başkan Yardımcıları Ozan Gazel ve Sinan Çakır ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

HİTÜ Rektörü Öztürk’e kabulleri ve nezaketi için teşekkür eden Çetin Başaranhıncal: “Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin şehrimize ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacağı aşikârdır. Üreten, araştıran, şehrine, bölgesine ve ülkesine fayda sağlayan üniversitemiz ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede memleketimizin kalkınması için üniversitemiz ile işbirliği konusunda her zamanki gibi bizlere düşen ne görev olursa elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk ise TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve beraberindeki heyete gösterdikleri nezaketten ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Üniversite-sanayi işbirliğinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk; “Başta ihtisaslaşma alanımız olmak üzere bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarımız bağlamında ÇTSO ile mevcut işbirliğimizi daha da genişleterek önemli projeler hayata geçireceğimize inanıyorum. Üniversitemiz ile olan yakın diyaloğu ve işbirliklerinden dolayı ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Çetin Başaranhıncal ile ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.