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Aydın’da ki bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen asansör kazasında Osmancıklı öğrenci Zeren Ertaş, yaşamını yitirdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi Osmancıklı Zeren Ertaş, olduğu tespit edildi.

Olay KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Öğrenci yurdu binasında bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek, zemine düştü.

Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan kız öğrenci, hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yaşamını yitiren kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın Osmancık Kargı Köyü’nden olduğu öğrenildi.