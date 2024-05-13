İsrail'i protesto etmek üzere Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda bir araya gelen üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Amerika'daki zulmü protesto eden öğrencilere destek verirken Gazze'de yaşananları kınadı.

Üniversite öğrencileri adına bir açıklama yapan Furkan Şentürk, 7 Ekim Aksa Tufanı sonrasında gelişen olaylar, insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yanında yine insanlık tarihinin en şerefli ve sebatkar direnişlerinden birini tüm dünyanın gözleri önüne serdiğini söyledi.



Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugünde Gazze'de süregelen katliam ve direnişin doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden bir Furkan olarak karşımızda durduğunu dile getiren Şentürk, “Siyonistler, Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor” dedi.

Katil devleti soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD'nin Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürdüğünü anlatan Şentürk, “Emperyalist ABD, Gazzeli mücahitlerin zillete uğrattığı Siyonistleri koruyup kollarken, son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde Siyonizm'e tepki gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz. Harvard'dan Yale'ye California'dan Teksas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan Siyonist vahşet lanetlenirken diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenlerde destek veriyor” ifadelerini kullandı.



“Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığına dünya zulmün membaı ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor” diyen Şentürk, “Bizler üniversite öğrencileri olarak Columbia üniversitesinde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderiyoruz. Onlar, yaptıkları eylemlerle katil Netanyahu'yu rahatsız ettiler. Üniversitelerinin Siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan Siyonizm ile mücadele sathının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz. Ve inanıyoruz ki “insanlık vicdanı Siyonizm'i yenecek” ifadelerini kullandı.

Oturma eylemine Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş da destek verdi.