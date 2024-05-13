Çorum merkez Kırkdilim köyünden ve Elköy köyünde Mehmet Yılmaz ile evli olan, Hasan, İsmail ve Hakan Yılmaz'ın anneleri olan Dürdane Yılmaz tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde önceki gün vefat etti.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Elköy Köyü’nde ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi