Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile 15 günlük 27.turda ilimizden umreye gidecek 56 vatandaş için İl Müftülüğü tarafındarn yatsı namazı sonrası Çorum Otogarında uğurlama programı düzenlendi.

Yoğun katılımın gözlendiği program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken din görevlilerimizin seslendirdiği kaside ve ilahilerle devam etti. Programa katılan Müftü Yardımcısı Adem Aygül'ün katılımcılara umre hakkında bilgi verdiği konuşmasında isteyen herkese o mübarek beldeleri görmenin nasip olmasını Cenabı Hak’tan temenni etti.

Daha sonra yapılan duygu yüklü duanın ardından yakınlarıyla vedalaşan umreciler, gözyaşlarıyla uğurlandı.