Hoşgör, seçim çalışmaları kapsamında mahalle azaları ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nı ziyaret ederek, vakıf yetkilileri ile bir süre görüştü.

Ziyarette muhtar seçilmesi halinde Bahçelievler Mahallesi’ne yapacağı yenilik ve projelerden bahseden Hoşgör, yakın ilgi ve alakalarından dolayı vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren vakıf yetkilileri ise, Ümit Hoşgör’e mahallesi için çıktığı bu hizmet yarışında başarılar dilediler.

(Haber Merkezi)