Önceki dönem CHP İl Başkanı, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ümit Er, 31 Mart yerel seçimleri öncesi köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde inceledi. Merkez Kazıklıkaya, Turgut, Eskiekin, Kavacık, Elmalı köylerinde vatandaşlarla buluşan Ümit Er, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Ümit Er, İl Genel Meclis Üyesi olarak görev alması halinde kırsal alanın, köylerin beklentilerini, sorunlarını meclis gündemine taşıyacağını ve çözüm için mücadele edeceğini bildirerek, vatandaşları 31 Mart’ta sandığa sahip çıkmaya, oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmeye davet etti.

Ümit Er’e gezisi sırasında Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Uysal, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem parti yöneticilerinden Duran Arslan, Ali Bükücü ve Tuncay Polat da eşlik etti.

Editör: HABER MERKEZİ