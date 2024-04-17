İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı dördüncü oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Ümit Er, “Çocukluğumuzda balık tuttuğumuz Derinçay’a bugün kokudan yaklaşılmıyor. Artık orada hiçbir canlı yaşamıyor. Derinçay’ı kimler, neden kirletti? Bununla ilgili ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı herhangi bir çalışma yapmıyor. Yüzyıllardır yaşadığımız coğrafyada bize bırakılan mirası geleceğe taşımalıyız. Bu nedenle Derinçay’da yaşanan sorunu mutlaka çözmeliyiz” dedi.

“SAHİPSİZ HAYVANLARLA İLGİLİ

SORUN HALEN ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL”

Konuşmasının devamında sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yaşanan soruna da dikkat çeken Ümit Er, hem köylerde, hem şehir merkezinde, hem de ormanlık alanlarda sahipsiz köpeklerin bulunduğunu belirterek, “Bu sorunun çözümü için Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin daha etkin çalışacağını düşünüyorum. Birlik kuruldu, üyeleri belirlendi ancak somut bir adım halen atılmış değil” dedi.

“DEPREMLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR VAR MI?”

Konuşmasında son olarak deprem konusuna değinen CHP’li Er, Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattının geçtiği Çorum’un deprem tehlikesi içinde olduğunu söyledi. Çorum Belediyesi tarafından Afet ve Risk Komisyonu’nun kurulduğunu, bu komisyonunun güzel bir çalışma yaptığını kaydeden Er, “Umarım Çorum Belediyesi bu çalışmayı devam ettirir. Peki biz Özel İdare olarak köylerde ne yapacağız? KAF’ın geçtiği Osmancık bölgesinde bazı köyler fay hattının üzerinde. Bu durum, büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu konuya bütün meclis üyelerinin destek vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“DERİNÇAY İÇİN BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ KURULACAK”

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise Derinçay ile ilgili Çorum Belediyesi’nin arıtma tesisini modernleştirme çalışması içine girdiğini belirterek, “Kurulacak olan biyolojik arıtma tesisi sayesinde bu sorunun çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Temur, deprem ve sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak da yerel yönetimlerin üzerlerine düşen görev neyse onu yerine getirdiğini söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ