Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırının ardından şimdi de CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenlendiğine dikkati çeken Ümit Er, bu tür girişimlerin Millet İttifakı’nın iktidara yürüyüşüne engel olamayacağını, Cumhuriyet sevdalılarının hiçbir güçten, engelden korkmayacağını, hep birlikte iktidara gelerek halkın yüzünü güldüreceklerini ve adaletli, barış dolu günlerin startını vereceklerini belirtti.

YARGI BAĞIMSIZ OLMALI

AK Parti Çorum İl Başkanına yapılan saldırının ardından faillerin kısa sürede yakalandığını, adalet önüne çıkartıldığını ve olayla ilgili 4 kişinin tutuklandığını bildiren Ümit Er, aynı duyarlılığın neden CHP İl Başkanlarına saldırı olduğunda gösterilmediğini sordu.

Saldırıların tümünü kınadıklarını, bu tür olayları kabul etmediklerini ifade eden Ümit Er, “Daha önceki yıllarda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan yumruklu saldırının sorumluları henüz cezalandırılmadı. Üstelik saldırganlar adeta ödüllendiriliyor. Geçmiş dönemlerde Çorum’da partimizin bir il başkanı, şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde darp edildi. Olayın üzerine gidilmedi, suçlular cezasını çekmedi. Ancak AKP İl Başkanına yapılan saldırının gereği derhal yapıldı ve sorumlular tutuklandı. Bu durum yargıda, adalette çifte standart mı uygulanıyor sorularını akla getiriyor.

“ADALET MEKANİZMASI GÜVEN KAYBETMEMELİ”

Adalet demek güven demektir. Adalet mekanizması halkın güvenini kaybederse, yargı bağımsızlığı tartışmalı hale gelirse ülkemizde demokrasi sağlıklı işlemez. Her şeyin temeli adalettir. Adalette çifti standart, parti kayırma durumları asla olmamalıdır. Hangi siyasi görüşten olursa olsun eğer ortada bir suç veya suçlu varsa cezasını çekmelidir” şeklinde açıklamada bulundu.

Ümit Er, Millet İttifakı’nın iktidarında adalete duyulan güveni artıracaklarını, yargının bağımsız olacağını vurgulayarak, “adalet, barış, huzur dolu günler çok yakın. Sana söz… Ülkemize yeniden bahar gelecek” dedi.

(Haber Merkezi)