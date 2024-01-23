Şahika Çağlar, bu eseriyle, 6 Şubat acısını Hollanda’ya taşıyor. Hollanda’nın Deventer Kenti Kütüphanesi’nde düzenlenecek “Umut Dolu Hayaller” konulu sergi, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren gezilebilecek, ama açılış töreni büyük depremin 1. yıldönümü olan 6 Şubat 2024 Salı günü saat 19.00’da yapılacak.

Serginin açılışına, çağdaş dünya müziği yapımcısı Hollandalı çoklu enstrümantalist Henk van Glabbeek de müzikleriyle eşlik edecek. Sergi daha sonra Hollanda’nın diğer kentlerine de taşınacak. Hollanda Deprem Dayanışma Grubu’nun destekleriyle gerçekleşecek serginin geliri ve bağışlar, Hatay’da kurulacak Anne-Çocuk Sanat Evi’nin yapımında değerlendirilecek.

Sanatın iyileştirici etkisine olan inancıyla yola çıkan Şahika Çağlar, Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı’nın organizasyonu çerçevesinde deprem sonrası Hatay’a gitmiş ve atölye çalışmaları yaparak depremzede çocukların hayata tutunmalarına katkıda bulunmaya çalışmıştı. Depremzede çocuklar, "Umarım ölen arkadaşlarım kuş olup baharda bana uçarlar" gibi ifadelerle yürekleri dağlarken, ileride yeniden bir eve, okula kavuşma hayallerini de renge, şekle dönüştürmüşlerdi.