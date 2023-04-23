Törene Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çelenk sunma töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Çelenk sunma töreninin ardından program Atatürk Spor Salonu’nda devam etti. Burada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920’de “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” denilerek bağımsızlığın ve milli iradenin hâkimiyetinin tüm dünyaya ilan edildiğini bildirdi.

“Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur” diyen Kodek, “Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur.

Ülkemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla hedeflerine emin adımlarla ulaşacaktır. En değerli varlığımız çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri olarak aydınlık yarınlarımızın güvencesidir.

23 Nisan 1920, hepimiz için büyük bir gurur günüdür. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir.

Bu anlamlı, onurlu, gururlu günümüz vesilesiyle, İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Programda Vali Vekili Tamer Orhan ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat törene katılan herkesin bayramını kutladı.

Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, koro şarkıları, halk oyunları gösterisi ve yarışmalar ile devam ederken, programın sonunda ilkokullar ve ortaokullar arası düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

(Tugay GÖKTÜRK)