Tefekkür tepesi olarak adlandırılan bu alan, sessizlik ve huzur içinde düşünebilme fırsatı sunuyor.

Tefekkür tepesi, Ulumezarlık içinde yer alan en yüksek noktada bulunuyor ve 360 derecelik bir manzara sunuyor. Ziyaretçiler, bu alanda oturarak bir yandan dünya telaşını diğer yandan kabirleri gözlemleyecek tefekkür edebilecekler.

Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yapılan genel temizlik, bakım ve onarımçalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi tarafından Ulu Mezarlığa kurulan Tefekkür Tepesi’ni de ziyaret etti.

“BİR TARAFTA MEZAR, DİĞER

TARAFTA AKIP GİDEN HAYAT”

Ulumezarlığın tepe noktasında medeniyet kodlarını yansıtan sade bir tasarıma sahip tefekkür alanı inşa ettiklerini dile getiren Aşgın “Bu alan içerisine mezarlık ziyaretinde bulunan hemşehrilerimiz okuyabilsinler diye Kur’an-ı Kerimler ve dua kitapları koyduk. Kur’an okumayı bilmeyenler için sesli olarak dinleyebilecekleri Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait Kur’an-ı Kerim uygulamasının yüklü olduğu bir tablet yerleştirdik. Hemşehrilerimiz burada bir yandan Kur’an-ı Kerim okurken ve dinlerken bir tarafta mezarları, diğer tarafta akıp giden hayatı görsünler ve tefekkürde bulunsunlar istedik.” dedi.

Başkan Aşgın, Tefekkür Tepesi’ne tüm vatandaşları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

