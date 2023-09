Tahmini Okuma Süresi: dakika

2023-2024 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Ulukavakspor yönetimi kadrosunu 22 oyuncu ile güçlendirdi. Kulüp Başkanı Hayri Özdemir ve As Başkan Batuhan Eray önderliğinde transferde hata yapmak istemeyen Ulukavakspor yönetimi Çorum futboluna iz bırakmış önemli futbolcuları kadrosuna katarak yeni sezona fırtına gibi girmeyi hedefliyor.

Siyah-Beyazlı yönetim dış transferde kaleci mevkisine Sungurlu Belediyespor'dan Ömer Şahin, Düvenci Belediyespor'dan Berkay Çatalcam, savunma hattına Merzifonspor'dan Tunahan Çağrı Zengin, Sorgun Belediyespor'dan Seydi Eren Çevik, Osmancık Belediyespor'dan Alihan İdikut, Sungurlu Belediyespor'dan Mustafa Öz ve Eren Çelebi, Ankara Yeni Mahalle Belediyespor'dan Mustafa Peker, orta saha bölgesine Çorumspor'dan Batuhan Şahin, Mimar Sinanspor'dan Özkan Em, Kumruspor'dan Fazlı Can Parlatır, Osman Belediyespor'dan Mert Aktaş, Sungurlu Belediyespor'dan Yavuz Burak Aykaç, Emre Okutan, Emre Korkmaz, Tekirdağ Kapaklı Sitespor'dan Enes Batur, Alaca Belediyespor'dan Umut Atal, Osmancıkgücü'nden Berkay Akıllı, forvet hattına ise Sungurlu Belediyespor'dan Samet Can Kavlak ve Osman Çuluk ile anlaşma sağladı.

İç transferde ise forvet Yusuf Pamuk ve defans oyuncusu Koray Demir'le de sözleşme yenilendi.

Yeni transferlerini dün basına tanıtan Ulukavakspor'da Başkan Hayri Özdemir, yeni transferlerin kulüplerine hayırlı olması temennisinde bulunarak 1.Amatör Küme'de mücadele edecek olan diğer takımlara da başarılar diledi. 22 oyuncunun takıma ciddi anlamda katkı sağlayacağını belirten Özdemir, "Teknik Direktörümüz Medet Aylar'ın raporu doğrultusunda bu oyuncularımızı kadromuza kattık. Bizim için öncelik her zaman ahlaklı olmak. Bu doğrultuda da transferlerimizi yaptık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.