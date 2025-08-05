İl Genel Meclisi’nin, Muhammed Fatih Temur başkanlığında yaptığı toplantıya katılan Ferhat Arıcı yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi’nin ilçelerde faaliyet gösteren ve toplam sporcu sayısı 2.500’ü bulan 30 spor kulübüne toplamda 1.5 milyon liralık malzeme desteğinde bulunduğunu, bu yıl için rakamın 2 milyon lira olduğunu dile getirdi. Arıcı, desteğin neden sadece ilçe takımlarını kapsadığını da bu kulüplerin genelde sabit gelir kaynaklarının olmaması olarak açıklarken, “İlçelerimizde, gençlerimizin katılabileceği sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısı sınırlıdır. Bu nedenle amatör spor kulüpleri sadece spor değil, aynı zamanda sosyal dayanışma, aidiyet, disiplin ve sağlıklı yaşam alanıdır. Gençlerimizi madde ve alkol bağımlılığı ile dijital ekran bağımlılığından korumanın en etkili yollarından biri bu kulüpleri desteklemekten geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Valilik ve İl Genel Meclisi’nin katkılarıyla amatör kulüplere servis desteği verilmesinin yanı sıra Çorum Belediyesi’nin de ilçelerdeki maçlar için takımlara yemek ikramında bulunmasının kulüpleri çok rahatlattığını da kaydeden Başkan Ferhat Arıcı “Bu çalışmaların arkasında olan başta Sayın Valimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, tüm meclis üyelerimize, ayrıca Çorum İl Genel Meclisi’nde grubu bulunan AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarımıza amatör spor camiası adına içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bir de öneride bulunan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, “İl Genel Meclisimiz bünyesinde bir Spor Komisyonu kurulması, hem ilçelerde hem merkezde sporun gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Böyle bir komisyonun kurulması hâlinde, Çorum’daki amatör spor camiasıyla ilgili çok daha verimli ve hedef odaklı çalışmalar yapılabileceğine yürekten inanıyoruz.

Siz kıymetli meclis üyelerimiz, merkezdeki ve ilçelerimizdeki amatör spor kulüplerimizi yerinde ziyaret etmeniz, bu kulüplerimizin yaşadığı zorlukları daha yakından görmenize vesile olacaktır. Sizi, gençlerimizin heyecanına ortak olmaya, onların umudu olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.