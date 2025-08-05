Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kapalı sağ ve sol tribün biletleri 300 lira, VİP A-B ve E biletleri 1000 lira, Özel VİP C biletleri ise 2.000 liradan satılıyor. Maraton ve Kale Arkaları kulübün ana sponsoru Arca tarafından sezonluk satın alındığı için bu tribünler için bilet satışı yapılmıyor. Bu tribünlerde yer alacak taraftarların passolig kartlarına bedava bilet yüklemesi yapılacak olup sadece 5 lira işlem ücreti kesilecek.

Amed taraftarları için ayrılan misafir tribün biletleri ise 6,50 liradan satışa sunuldu.

199 BİLET SATILDI

Öte yandan, kulüpten alınan bilgilere göre, şu ana kadar 199 adet bilet satıldı. Pazar günü, saat 21.30’da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin büyük çoğunluğunun satılması bekleniyor.