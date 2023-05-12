Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı İlhan Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.

Ulukavak Mahallesi Derneği’nin örnek çalışmalarıyla, aktifliği ile, birleştirici, kaynaştırıcı tavırlarıyla ön plana çıktığını dile getiren Özsaçmacı, mahallenin temel sorunları ve beklentileri hakkında bilgi alarak, bu sorunları karşılıklı dayanışma ve ortak akılla çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Özsaçmacı, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adayları için destek istedi.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bekir Özsaçmacı’ya çıkmış olduğu kutsal hizmet yolunda başarılar diledi. (Haber Merkezi)