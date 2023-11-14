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Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ulukavak Mahallesi’nde altyapı ve tretuvar çalışması yapılan Söğütlüevler 3. Cadde, 44. Sokak, 62. Sokak ve 68. sokakların asfaltını tamamladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Bu yıl da şehrin farklı bölgelerinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Aşgın, 4 yılda 400 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Çorum'un her yerine ulaşımda konforu artırmak amacıyla yeni yol açma, yol genişletme çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.