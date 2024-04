Genel kurulda gerekli tüzük değişiklikleri ve derneğin isminin değiştirilmesi kabul edildi. Genel kurul toplantısına; Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, bazı AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Galip Deniz üstlenirken, katip üyeliklere ise Bekir Yalkan ve Yüksel Koca seçildi. Derneğin geçmiş dönemdeki çalışmalarını içeren slayt gösterisinin ardından konuşan İlhan Kılıç, Çorum’da 3 yıl önce kurulan ve bir mahalle derneği olduğu halde oldukça etkili çalışmalara imza atan derneğin sadece bir mahalleye hitap etmek yerine tüm Çorum’u kucaklayan ve kent genelinde hizmet üretmek amacıyla yeni bir yapıya bürüneceğini, bunun için isim değişikliği yaptıklarını bildirerek, bundan sonra yollarına Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) olarak devam edeceklerini açıkladı.



İlhan Kılıç, “Son yıllarda başta deprem olmak üzere yaşanan afetlerden dolayı, yaşanması muhtemel olabilecek her türlü tabii afetlere karşı tedbirli olmak, olası afetlerde arama, kurtarma ve sonrasındaki ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak üzere daha geniş bir fayda sağlamak niyetiyle derneğimizin ismini Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) olarak değiştirme kararı aldık” dedi.

Başkan Kılıç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Başta yaşanacak her türlü afetlere karşı öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar olmak üzere, her türlü bağımlılık ile mücadele etmek, vatandaşlarımızı zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak üzere bir başka parantez açarak çalışmalarımızı bağımlılık konusunda da sürdüreceğiz.

Bunun yanı sıra kadın ve çocuk hakları, hayvan hakları, kadın, çocuk ve hayvanlara karşı uygulanan şiddete karşı çalışmalar da faaliyetlerimiz kapsamında olacaktır. Ayrıca Çorum ve ilçelerimizin ticari ve turizm açısından tanıtımı, sosyal ve kültürel, eğitici ve tanıtıcı çalışmaları da bu kapsamda yapmayı görev kabul edeceğiz. Köylere hizmet götürme, köylerimizin yaşam kalitesini yükseltme amaçlı çalışmalar da faaliyetlerimiz arasında yer alacaktır.

Yardıma ihtiyaç duyan başta yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin, eğitim çağındaki gençlerimizin ihtiyaçlarına destek olacak çalışmalar yürütmeyi de faaliyetlerimiz arasına dahil edeceğiz. Maksadımız şehrimizin ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarına katkı sunmak, fayda sağlamaktır. Türk milletinin yardımlaşma duygusu yüksektir. Bizler vasıta olarak fayda sağlayacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar yapmak istiyoruz. Niyetimiz budur. Akıbetin de hayır olmasını temenni ediyoruz.



Başta Valilik ve Belediye Başkanlığı makamını çalışmalarımızda yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Valilik, belediye, üniversite olmak üzere tüm kamu adına herkesle işbirliği yapmak arzu ve düşüncesindeyiz. Ayrıca şehrimizin başta iş dünyası olmak üzere tüm kesimlerinden katkı sağlamalarını bekliyoruz. Tüm hemşerilerimizi çalışmalarımıza destek olmaya davet ediyoruz.”

Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği’nin önümüzdeki günlerde kendi arasında yapacağı bir toplantı ile yeni yönetim kurulunu belirleyeceği öğrenildi.