Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Beltaş A.Ş. bünyesinde ekmek üretimi yapan Belediye Halk Ekmek Fabrikası’nın faaliyete başladığı günden bu yana haftanın 7 günü ekmek ürettiğine dikkat çekilerek; “Pazar günleri taze ekmek üretimine ve satış noktalarında halka arzına devam edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.” denildi.

Bilindiği gibi Fırıncılar Odası üyelerinden ve fırın çalışanlarından gelen talep uyarınca Pazar günleri taze ekmek çıkarmama kararı almış ve bunu önceki gün kamuoyuna duyurmuştu.

Editör: HABER MERKEZİ