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Dernek Başkanı İlhan Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can alıp can vermiş vatan evlatlarının ruhları için, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da mevlid okutacaklarını, ayrıca helva dağıtacaklarını bildirdi.

Kılıç, “30 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı öncesi saat 12.30’da merkez Abdibey Camii’nde şehitlerimizi yad edeceğimiz Mevlid-i Şerif programına, namaz sonrası ise helva dağıtımına tüm Çorum halkımız davetlidir. Şehitlerimizi her daim yad ediyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ülkemizin bugünlere gelmesini sağlayan gazilerimizi de unutmuyoruz. Vefat eden gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara ise uzun ömürler diliyoruz” dedi.