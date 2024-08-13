Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kadeş Barış Meydanı’nda ülkücü gençler tarafından karşılandı. Daha sonra ise Çorum Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP İl ve Merkez İlçe Yöneticileri, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Ülkü Ocakları İl yöneticileri ve ülkücü gençler ile biraraya gelerek sohbet eden Ahmet Yiğit Yıldırım bazı konularda da açıklamalarda bulundu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Türk gençliğinin bilimde, teknolojide, eğitim ve kültürel faaliyetler noktasında öncü olması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca devam etmekte olan Ülkü Ocakları Yaz Gelişim Programı ve gelecek dönem yapılacak eğitim çalışmaları hakkında talimatlarını iletti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Tosik; “Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Genel Başkanımıza teşkilatımız ve camiamız adına şükranlarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi