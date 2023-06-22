Köy Muhtarı Mecit Yaşar tarafından organize edilen yağmur ve şükür duasına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Belediye Meclis Üyeleri Ubeydullah Ahıskalı ve Murat Kılıçlı, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mustafa Kılıç ve Erhan Yumlu, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca’nın yanısıra çok sayıda köy muhtarı ve davetli katıldı.

Öğle namazının ardından yapılan duada yağan yağmurlardan dolayı Allah’a şükredildi. Dua programında davetlilere İskilip Dolması ikramında da bulunuldu.