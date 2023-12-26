Aralık ayı olağan meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan ÇTSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, “Bir yılı geride bıraktık, yeni bir yıla giriyoruz. Geride bıraktığımız bir yıllık süreçte, ilimiz iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak, ekonomik ilişkilerini güçlendirmek, özellikle uluslararası pazarda yer almak ve avantajlarından faydalanmak adına kıymetli çalışmalara ön ayak olduk. Elbette, hemen her sektörde hala birçok sorun ve sıkıntımız olduğunun farkındayız. Ancak çözüm konusunda tüm imkânlarımızı kullandığımızı bilmenizi isterim” dedi.

Daha önceki meclis toplantılarında çeşitli konularda sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlara değindiğini anımsatan Karadaş, “Biliyorsunuz, dünyada hem yaşanan iklim krizi, hem yıllarca devam eden Covid-19 pandemi süreci hem de yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı gibi nedenlerden dolayı küresel çapta bir gıda ve enerji krizi var. Ülkemiz ve dolayısıyla gıda konusunda önemli bir potansiyele sahip ilimiz Çorum da, bu krizlerden olumsuz etkilendi, etkilenmeye devam ediyor. Bu durum, gıda ürünlerinin piyasadaki değerinin çok yüksek olmasına yol açıyor, tüketicinin alım gücünü ciddi anlamda zorluyor. Dolayısıyla, verimli topraklara sahip ülkemizi ve tarım kenti olan ilimizi bu anlamda kalkındıracak, önemli tarım ve gıda merkezleri haline getirecek, en az maliyetle en yüksek verimi sağlayacak tarım politikalarının devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyası olarak bizler, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya, devletimize ve hükümetimize gerekli desteği vermeye her zaman hazırız” şeklinde konuştu.



Meclis Başkanı Erol Karadaş’ın konuşmasının ardından, Yönetim Kurulu Başkan Abdurrahman İstanbulluoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

2023 yılının hem ülke, hem bölge hem de Çorum ili olarak büyük badireler yaşanılan bir yıl olduğunu kaydeden İstanbulluoğlu, “Bir yandan yaşadığımız ekonomik sorunlar, diğer yandan yaşadığımız deprem ve sel gibi doğal felaketler. Bütün bunlar, iş dünyası olarak bizleri büyük bir sıkıntıya soktu. Sıkıntılarımız ve sorunlarımız hala devam ediyor. Ancak biz Çoruma Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu sorun ve sıkıntılara çözüm bulmak, üyelerimize gerekli desteği sunmak, ilimizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat seviyesini artırmak adına büyük bir özveri ile çalıştık, çabaladık. En üst merciden devlet ve hükümet yetkilileri ile görüşmeler yapıp hemen her sektörümüzün yaşadığı sorunları, ilimizin sosyal, kültürel, ekonomik ve bürokratik gibi alanlarda karşı karşıya olduğu problemleri raporlar halinde kendilerine sunduk. Firmalarımızın sürdürülebilir bir üretim hususunda en büyük sorunu olan finansmana erişim konusunu özel olarak her platformda dile getirdik. Bu soruna yönelik çözüm için sunulan teşvik ve destek programlar üzerinde titizlikle durduk” dedi.

Toplantı, aylık mizanın değerlendirilmesi, meclis gündem dışı konuşmaları, gündem maddeleri ve 2024 yılı tahmini bütçe görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.