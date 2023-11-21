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Uğurludağ’da toplam 1000 metre uzunluğunda üç önemli cadde asfaltla buluşturuldu.

Çorum Belediyesi daha önceden, Dodurga, Oğuzlar, Alaca, Ortaköy ve Boğazkale ve Laçin ilçelerine asfalt, Kargı’ya da kilit taşı desteği vermişti. Çorum Belediyesi son olarak Uğurludağ ilçesinde Filistin Caddesi, Şeyh Şamil Caddesi ve Yaşar Doğu Caddesi’nde asfalt çalışmalarına başladı.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Uğurludağ ilçesine giderek İlçe Belediye Başkanı Remzi Torun ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aşgın, her ilçeye 1000 ton asfalt sözü verdiklerini hatırlatarak bu sözlerini Uğurludağ’da da yerine getirdiklerini söyledi. Filistin Caddesi, Şeyh Şamil Caddesi ve Yaşar Doğu Caddesi’nde asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Aşgın “Asfalt çalışmalarımız, Uğurludağ ilçesine hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

REMZİ TORUN TEŞEKKÜR ETTİUğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun’da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Torun “Başkanımızın hizmetlerinden ve Çorum Belediyesi’nin desteğinden 5 yıldır yararlanıyoruz. Kendisine ilçem adına çok teşekkür ederim.” dedi.