Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 23.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın Sakaryaspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Fatih Tokail’in yardımcılıklarını Bursa bölgesinden Onur Gülter ile Ankara bölgesinden Mehmet Dura yapacak. Aydın bölgesinden Kaan Kara ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Tokail, ikinci kez Ahlatcı Çorum FK ile Sakaryaspor arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak.

5’TE 5

Fatih Tokail, hakemlik kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçların tamamını kazanırken, 2020-2021 sezonunda sahasında İnegölspor’u 2-0, 2021-2022 sezonunda, deplasmanda Bayburt Özel İdare’yi 2-1, sahasında Turgutluspor’u 5-1, geçen sezon ise sahasında Sakaryaspor’u 1-0, Erzurumspor’u ise 4-1 yendi.

SAKARYA TEK YENİLGİSİNİ ÇORUM FK’YA KARŞI ALDI

Bu maçlarda Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular 11 sarı, 1 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 11 sarı kart gördü.

Fatih Tokail, Sakaryaspor’un ise tamamı deplasmanda olmak üzere 4 maçını yönetti. Yeşil-siyahlı takım bu maçlarda 3 galibiyet, 1 yenilgi alırken, tek mağlubiyetinde geçen sezon Ahlatcı Çorum FK’ya 1-0 kaybetti. Sakarya temsilcisi, geçen sezon Keçiörengücü’nü 3-1, Giresunspor’u 3-2, bu sezon ise Yeni Malatyaspor’u 2-0 yendi.Bu maçlarda Sakaryasporlu futbolcular 10 sarı, rakip takım oyuncuları ise 9 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

ÇORUM FK EN ÇOK MAÇINI YÖNETTİĞİ 3 TAKIMDAN BİRİ

Öte yandan, Fatih Tokail’in maçını ön çok yönettiği 3 takımdan biri Ahlatcı Çorum FK oldu. İzmirli hakem, Çorum FK, Erzurumspor ve İnegölspor’un 5’er maçında düdük çaldı.