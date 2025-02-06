Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Gençler (kız-erkek) Badminton Grup Birinciliği 4-6 Şubat tarihleri arasında Kırıkkale’de yapıldı. Çorum’u erkeklerde hem Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, hem de Merkez Mehmetçik Anadolu Lisesi temsil etti. C grubunda Eyüp Koçak, Gökhan Alnıdelik, Kutay Gökgöz ve Alameddin Top oyuncu grubu ile mücadele eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi tüm maçlarını kazanarak şampiyon, M.Ali Yetişgen, A.Arda Kaya, Ali Gürcü ve Erenay Çınar oyuncu grubu ile mücadele eden Mehmetçik Anadolu Lisesi ise ikinci olarak 24-27 Şubat tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kızlarda ise grubu üçüncü sırada tamamlayan Mehmetçik Anadolu Lisesi finallere grup aşamasında veda etmek zorunda kaldı.